Zevenbergse huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan, te druk

Volop bedrijvig­heid op Logistiek Park Moerdijk: zoektocht naar oude explosie­ven zit er bijna op

MOERDIJK - Het is een drukte van belang op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) in de oksel van de A17/A16. Er is onder meer een zoektocht gaande naar oude explosieven, kabels en leidingen gaan de grond in en er zijn wegen en retentiesloten in aanbouw.

15 april