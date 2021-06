Zevenbergse gereedschapsmaker Nobby wint opnieuw wedstrijd: ‘Benieuwd wat het nu weer oplevert’

Tanker met 2000 ton chemische stof loopt vast door toedoen vissers: ‘Je hebt zo een milieuramp’

30 mei Een tanker volgeladen met 2000 ton van een chemisch goedje voor transport naar Duitsland is vanmorgen vroeg gestrand bij de Krammersluizen in Zeeland. ,,De schipper moest uitwijken voor mannen op bootjes die zaten te vissen, vlakbij de in- en uitvaart van de voorhaven. Levensgevaarlijk", aldus berger Reinier van der Zee, die wil waarschuwen voor vissers op bootjes die de doorgang voor het scheepvaartverkeer bij de Krammersluizen bemoeilijken. ,,Dit keer liep de tanker vast. Met grote schade tot gevolg. Een volgende keer worden wellicht mensen overvaren.”