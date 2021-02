Zevenbergse Erik van der Velden schrijft eerste boek: ‘Een thriller met een erotisch tintje’

,,Dat mijn zus Deadliners in een ruk heeft uitgelezen vind ik een groot compliment. Ze is nogal kritisch”, vertelt Van der Velden over de eerste reacties op zijn boek. ,,Natuurlijk heeft mijn echtgenote het ook gelezen, zij is mijn grootste criticaster.”



Een boekpresentatie zit er nu door corona niet in. ,,Ik hoop dat ik straks een paar signeersessies kan houden bij lokale boekhandels”, zegt de schrijver. Voorlopig blijft hij lekker verder schrijven aan zijn fictieverhalen. Thuis, of tijdens de pauzes op zijn werk. ,,Schrijven is nog steeds mijn grootste hobby, en dat kan en doe ik overal.”