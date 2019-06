Zevenbergse audicien Roland Zweers studeert af op tinnitus (oorsuizen)

Moerdijk gaat voor elektri­sche deelauto's

6:03 MOERDIJK - Steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan. Toch vormen de hoge aanschafkosten vaak een belemmering. Reden voor bedrijven deelexemplaren in te zetten. De gemeente Moerdijk onderzoekt de komende maanden of en in welke vorm invoering van een elektrische deelauto mogelijk is.