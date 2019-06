Zevenbergse audicien Roland Zweers studeert af op oorsuizen

Tropenroos­ter op de basis­school: ‘Met 25 graden is het al om af te fikken, laat staan boven de 30 graden’

20:13 BREDA – In de 43 jaar dat hij in het onderwijs zit, stelde Kees van Sprundel dinsdag voor het eerst een tropenrooster in. Voor de ruim 450 leerlingen van Kbs Weilust in Breda begonnen dinsdag de lessen vanwege de aangekondigde hitte al om 08.00 uur.