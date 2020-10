Zevenbergse Armeniër (28) over oorlog: 'Ik voel de pijn van de frontlinie’

Hij kijkt even naar boven voor we de voordeur binnenstappen. ,,Ik zou de dakgoot laten repareren, maar dat geld is naar Armenië gegaan.” Het is veelzeggend voor de toestand waarin Karapet verkeert.



Hij is geboren in Nederland, ging naar het Norbertuscollege in Roosendaal, woont samen met zijn Armeense vrouw en kind in een Zevenbergs rijtjeshuis en werkt als controller. Hij voelt zich echter nog altijd Armeniër, zoals al zijn vaderlandgenoten die de afgelopen decennia naar allerlei uithoeken van de wereld vluchtten. ,,Door alles wat ons volk heeft meegemaakt, is onze binding enorm sterk. We zijn een klein landje en hebben al veel te verduren gekregen, dan praat ik over een geschiedenis van duizenden jaren. We zijn een van de oudste landen ter wereld.”



Karapet is in Brabant opgegroeid, maar volgens de Armeense tradities, normen en waarden. De voertaal thuis was Armeens en het christelijk geloof belangrijk. De familie in Armenië werd regelmatig bezocht. Zijn vrouw Margarita woonde tot hun huwelijk in hoofdstad Jerevan.