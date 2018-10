Zevenbergse advocaat: 'Zoveel verborgen armoede, ook in de dure wijken'

De Zevenbergse advocaat Chantal van der Ent (44) bracht haar jeugd grotendeels door op een schippersinternaat in Rotterdam. Alleen tijdens de weekends en vakanties verbleef ze bij haar ouders op hun binnenvaartschip dat dan ergens in Nederland of in het buitenland lag aangemeerd. Terugblikkend concludeert ze dat deze opvoeding haar mede tot de ondernemende juriste van vandaag heeft gemaakt.



,,Mijn ouders goten het me met de paplepel in: niet lullen, maar poetsen. Zij gaven zelf het voorbeeld. Mijn vader reed soms vierduizend kilometer om ons op vrijdag uit bijvoorbeeld Zuid-Duitsland op te halen en zondag weer terug te brengen. Mijn vader is gepensioneerd, maar zit nog enkele dagen per week als schipper op een pont in de buurt van Rhoon. Mooi toch? Het internaatleven, tussen schipperskinderen, beviel me, het maakte me sneller zelfstandig, denk ik. Terug op het schip maakten mijn ouders me bovendien duidelijk dat ik later toch echt zelf de bal tegen het net diende te trappen.''