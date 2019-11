Zevenbergschen Hoek viert 75 jaar bevrijding met weekend voor en door het hele dorp

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Wanneer Hans van Brenkelen zaterdagmiddag een blik in zijn achteruitkijkspiegel wierp, keek hij even terug in de tijd. Vijftien historische militaire voertuigen trokken achter hem aan door het dorp, ter viering van 75 jaar bevrijding.

,,Ik heb ze alle straten laten zien”, glundert Van Brenkelen, die als voorzitter van het comité 75 jaar bevrijding Zevenbergschen Hoek de stoet in zijn eigen - ‘gewone’ - auto aanvoerde. ,,Het was mooi om te zien, toen we langs het bejaardenhuis reden, dat mensen speciaal achter de ramen klaar waren gaan zitten. Het is ook een bijzonder gezicht.”

Extra dikke broek

Dat beaamt John Niemantsverdriet. ,,Dit blijft mooi. Maar het was wel kouder dan ik dacht”, klinkt het terwijl hij uit zijn Dodge WC52 uit 1944 stapt. ,,Deze truck werd door de Amerikanen gebruikt om personen en munitie te vervoeren.” Maar door het open karakter van de kleine vrachtwagen, zit je als bestuurder dus wel in de wind. ,,Misschien had ik toch een extra dikke broek aan moeten doen”, zegt hij lachend.

De fascinatie met de oorlog werd hem met de paplepel ingegoten. ,,Als 7-jarige jongen kreeg ik een helm cadeau. Zo is het eigenlijk begonnen.” Het leidde tot, naast dus de aankoop van een klassieke legertruck, een heel museum in zijn woonhuis aan de Hoofdstraat. Deze zaterdag en zondag is het opengesteld voor publiek, als deel van het bevrijdingsweekend.

Sterke saamhorigheid

Dat tekent hoe Zevenbergschen Hoek de bevrijding viert, vindt Van Brenkelen. ,,De saamhorigheid is sterk hier, iedereen draagt zijn of haar steentje bij.” Zo is het centrum van de feestvreugde dit weekend een loods van de familie De Lint aan de Derde Weg. ,,In de ene helft liggen aardappelen en uien, en in de andere helft is nu de kindermiddag bezig”, wijst Van Brenkelen. ,,Het is fantastisch dat we deze ruimte mogen gebruiken. In ruil daarvoor hebben wij 'm helemaal schoongemaakt.”

Een feest van het hele dorp, dus. Maar ook duidelijk voor het hele dorp. ,,We willen echt voor ieder wat wils hebben. Vanavond (zaterdag, red.) hebben we de coverband Prime, dat is meer voor de jongeren. Zondag is het met een koor en de fanfare OKK meer op ouderen gericht.” En de allerjongsten, die komen dus deze zaterdagmiddag aan hun trekken, met suikerspinnen en oud-Hollandse spelletjes. Een groep voor wie de oorlog steeds verder weg raakt.

Hartstikke bijzonder