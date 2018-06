Zevenbergschen Hoek spint garen bij evenement Den Hoek Leeft

Aan belangstellenden laat ze zien hoe een spinnewiel werkt en geeft daarbij uitleg over alle handelingen die nodig zijn om van schapenwol tot een gebreide trui te komen. Na afloop meldt ze: ,,Het is gelukkig droog gebleven. Het is hier kleinschalig, net druk maar daardoor juist sfeervol en gezellig, volgend jaar doe ik zeker weer mee".

De Hoekse kinderen vermaakten zich op het kinderplein. Bij de rommelmarkt achter verzorgingshuis St Martinus had marktmeester Peter Stoop het druk met de verkoop. Koor Cantzoni had weer andere koren uitgenodigd om op Plein 1940 of in de Bartholomeuskerk op te treden. De vele optredens waarbij Isa Alders, Suzanne Hessels en Melanie Timmermans als solist optraden vormen de basis van het muzikale programma dat afgesloten werd door coverband Absolutely Free.

Zomercarnaval

Traditioneel werd ook miss Zomercarnaval 2018 gepresenteerd. Jennifer Lambregts zal op 31 augustus, 1 en 2 september gastvrouw zijn. Na afloop was mede organisatrice Inge Bakelaar tevreden over het verloop. ,,Omdat we het kinderplein uitgebreid hebben, is het hoofdpodium verplaatst. Hierdoor was de muziek op de braderie minder te horen. Wellicht moeten we dat veranderen. Het aantal kramen was vergelijkbaar met vorig jaar, alleen de opstelling was nu efficiënter. De derde editie is wat ons betreft - mede dankzij het goede weer- prima verlopen. Op de vierde editie".