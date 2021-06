Zevenbergs zwemtalent Kristy maakt indruk in New York: ‘Newcomer of the Year’

ZEVENBERGEN - Het was middenin de nacht toen Kristy Nagtzaam (22) uit Zevenbergen bericht kreeg van haar Amerikaanse zwemcoach: ze heeft een ‘Newcomer of the Year Award’ gewonnen. ,,Toen heb ik er natuurlijk wel een dikke ‘yeah’ uit gegooid”, grijnst ze.

Afgelopen januari stapte Kristy op het vliegtuig naar New York, om in de Verenigde Staten te beginnen aan een zwemavontuur voor Francis College. Dat haar dit goed af gaat, blijkt uit de award. Sport speelt aan opleidingsinstituten in de Verenigde Staten een veel grotere rol dan in het Nederlandse studentenleven. Colleges zoals Francis College organiseren eigen award-ceremonies om sportende studenten te eren. Bij het zwemteam sprong Nagtzaam daarvoor dus in het oog.

,,Het was wel een verrassing”, vertelt ze aan de keukentafel bij haar ouders thuis. ,,Ik ben eind mei terug gekomen uit Amerika vanwege de zomervakantie. In augustus ga ik weer die kant op. De uitreiking van de awards vond online plaats, dus daar miste ik niets aan, maar door het tijdverschil moest ik wel ’s nachts kijken.”

Met een beurs op zak startte Kristy in januari de opleiding Bewegingswetenschappen aan Francis College, maar waar het haar vooral om te doen is, is natuurlijk het zwemmen. ,,Ik zwem al mijn hele leven. In Nederland de laatste periode bij PSV in Eindhoven. Toen twee vriendinnen van mij, voor andere sportdisciplines trouwens, naar Amerika vertrokken, dacht ik: waarom probeer ik dat niet? En nu zit ik daar gewoon. In New York!”

De eerste week na aankomst vond ze best zwaar. ,,Je kent niemand”, zegt ze. ,,Maar de mensen daar zijn zo aardig, en ik ben meteen goed opgenomen in het zwemteam, dus ik voelde me al snel thuis. Ik woon zelfs met een paar teamgenoten in een eigen appartement, en niet op de campus zoals veel studenten.”

Teamspeler

In het zwemteam heeft Kristy de rol van allrounder. ,,De schoolslag is wel mijn specialiteit, maar ik beheers de andere disciplines ook, dus mijn coach laat mij tijdens wedstrijden veel zwemmen”, zegt ze met een bescheiden lachje. ,,Daarom heb ik denk ik die award gewonnen, omdat ik goed presteer, maar ook omdat ik goed in het team lig, want dat is in Amerika minstens zo belangrijk.”