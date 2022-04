Zevenbergs woonzorgcentrum verkocht: ‘Het kan er niet slechter op worden’

Helwijker ‘pislink’ over afhande­ling klacht verzakte stoeptegel: ‘Dit is de bureaucra­tie ten top’

HELWIJK - Klein leed, grote ergernis. Ies den Hollander maakte in de Beter Buiten App melding van zoiets simpels als een verzakte stoeptegel, maar is hogelijk verbaasd over de bureaucratische afhandeling daarvan door de gemeente Moerdijk. ,,Nou, eigenlijk ben ik gewoon pislink.”

15 april