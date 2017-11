Zevenbergs café Proost pakt Publieksprijs van Café Top 100

'We staan voor gek in Nederland': reisdocument thuisbezorgen kost in Moerdijk 15 euro

7:22 ZEVENBERGEN - ,,We staan voor gek in Nederland.'' Dat vindt wethouder Eef Schoneveld nu het thuis of op het werk laten bezorgen van reisdocumenten zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten in de gemeente Moerdijk uitdraait op een behoorlijk dure zaak.