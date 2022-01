Zevenbergenaren doen oproep voor openbaar invalidentoilet: ‘In en in triest dat er zo weinig zijn’

Verhuizing voetbal­club Kogelvan­gers in Willemstad in stroomver­snel­ling: ‘We hoeven geen gouden tegels’

WILLEMSTAD - Er zit schot in de verhuizing van Kogelvangers in Willemstad. De voetbalclub kan binnen anderhalf tot twee jaar verkassen om ruimte te maken voor een nieuwe multifunctionele accommodatie, verwacht bestuurslid Rowan Kamp. ,,We worden steeds enthousiaster.”

26 januari