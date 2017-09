Zevenbergenaar Thijmen speelt weer in Efteling-musical

Meer nieuwe inwoners in Moerdijk door Moer­dijk­re­ge­ling

29 september MOERDIJK - Sinds de Moerdijkregeling in 2013 in gang is gezet, heeft de gemeente 74 woningen gekocht en 33 verkocht. Van de 41 overige nog in eigendom zijnde woningen heeft ze er 23 commercieel verhuurd en staan er nog 18 te koop.