Zevenbergenaar in gevecht met gemeente over ontvangst brief vergunning carport

Alleen Zevenberger P. de Graaf stelt die brief nooit te hebben ontvangen, zo bleek gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Daarmee zou de vergunning voor het verlengen van zijn carport automatisch, oftewel van rechtswege zijn verleend. De gemeente Moerdijk vindt evenwel dat haar niets te verwijten te valt. ,,Wij versturen dit soort brieven nooit aangetekend. En het is de eerste keer dat er een probleem is'', aldus de gemeentewoordvoerster.

Rechter en staatsraad Silvia Wortmann vond het toch wel een cruciaal punt: ,,De vraag is voor wiens risico het komt dat die brief niet ontvangen en gezien is door De Graaf. Of de gemeente is verantwoordelijk en dan heeft hij een vergunning of het is het risico van De Graaf. Dan zal ik bekijken of de gemeente alsnog een vergunning moet verlenen'', aldus de staatsraad.