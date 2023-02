Zevenbergenaar Duran voelde aardschokken in Turkije: ‘Dan ben je ineens een klein manneke’

Et­ten-Leur moet dit jaar twee keer zoveel statushou­ders huisvesten

ETTEN-LEUR – Etten-Leur moet dit jaar 150 statushouders huisvesten. Dat is twee keer zoveel als in 2022, toen er 76 mensen in Etten-Leur zijn komen wonen. Toch verwacht verantwoordelijk wethouder Jean-Pierre Schouw dat dat gaat lukken.

3 februari