Zevenbergen viert de bevrijding met een festival

‘Onjuiste’ nieuws­brief over steiger Willemstad wekt wrevel

30 april WILLEMSTAD - Een nieuwsbrief van Zicht op de Overkant over de plannen voor een riviercruisesteiger in Willemstad is bij de gemeente Moerdijk in het verkeerde keelgat geschoten. Het gewraakte schrijven staat volgens het college van burgemeester en wethouders vol onjuistheden, onder meer over de kosten.