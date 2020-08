Zevenbergen moet nog wachten op geluidschermen bij het spoor

ZEVENBERGEN - Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de geluidschermen bij het spoor in Zevenbergen er daadwerkelijk komen.

Spoorwegbeheerder ProRail, die voor de uitvoering verantwoordelijk is, vindt het nog te vroeg om een waarschijnlijke datum in het vooruitzicht te stellen. ,,Wanneer de schermen in Zevenbergen worden geplaatst kunnen we nu nog niet zeggen", informeert coördinator woordvoering Andy Wiemer.

Planning landelijke uitrol is nog niet bepaald

Hij legt uit waarom dat nog niet kan. ,,De uitvoering wordt opgenomen in landelijke uitvoeringscontracten. De planning van de landelijke uitrol is nog niet bepaald, maar deze loopt over meerdere jaren heen.”

Al sinds 2013 roep om maatregelen

De gemeente Moerdijk vroeg samen met Roosendaal en Halderberghe al in 2013 aan Den Haag om maatregelen ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid aan de spoorlijn.

,,We zijn al heel lang in gesprek met het ministerie over de consequenties van Basisnet Spoor‘', liet burgemeester Jac Klijs op 23 september 2017 in deze krant weten. Hij noemde de overlast ‘een serieus probleem'.

Het gaat om 28 woningen pal aan het spoor in Zevenbergen die liggen aan de Burg. Vogelstraat, Burg. Vranckenstraat, Wilhelminapark en De Langeweg. De eigenaren hiervan hebben hun voorkeur kunnen uitspreken voor het type en de hoogte van de geluidschermen.

Quote Voorzover wij hebben vernomen, is de wens tot transparan­te uitvoering gehono­reerd woordvoerder , Gemeente Moerdijk

In 2018 is een gemeentelijke visie op de geluidschermen die er moeten komen opgesteld.,,Voor zover wij daarna hebben vernomen", aldus de gemeentewoordvoerder, ,,is de wens tot transparante uitvoering gehonoreerd.”

Eerst nog een saneringsplan

Maar eerst moet er nog een ‘saneringsplan geluid voor Moerdijk’ komen. ,,Dit wordt in augustus of september ter inzage gelegd.” Het ontwerp van het saneringsplan komt van Buro Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Daarna is ProRail weer aan zet, vertelt Wiemer. ,,Wij sturen dan een een brief naar alle bewoners van de saneringsobjecten om daar aandacht voor te vragen. En BSV informeert via de huis-aan-huisbladen.”

‘Ik voel me soms een Don Quichote’

Riet Gerla, voorzitter van de Moerdijkse klankbordgroep Basisnet Spoor, is op de hoogte van de stand van zaken. ,,Tja, wat moet ik ervan zeggen?", reageert de Zevenbergse. ,,Het is een lang traject. Ik voel me soms een Don Quichote, maar ja, ik wil wel een vinger aan de pols houden.”

