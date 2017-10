Zevenbergen live nog steeds prima formule

Ad Crezee van café De Druif is om kwart voor tien al een tevreden kastelein als hij ziet dat de Mannûh van Gastel er voor zorgen dat zijn café volstaat. Ontstaan uit duo Windkracht dat al vaker optrad in de Langenoordstraat vermaakt de coverband het talrijke publiek.

De Schotse bluesgitarist Lewis Hamilton met zijn vader op de bas en drummer Ben O'Reily laten blues liefhebbers in café Gesellies genieten van hun ruige muziek, waarbij de lange solo's extra applaus opleveren. In Ambiënte Hapcafé ontbrak het daar aan, hoewel het Vlaamse duo Little Dixie op tuba en banjo haar uiterste best deed de stamgasten te boeien.

Gitaar virtuoos Jan de Bruijn staat - naar eigen zeggen - al voor de 8e in café Proost aan de Noordhaven. In een korte pauze tussen de optredens door meldt hij er nog steeds veel plezier aan te beleven, maar het jammer te vinden dat maar een deel van het publiek komt om echt te luisteren naar zijn bluesmuziek. "Voor velen is een evenement als dit een soort van reünie en daar hoort kletsen bij". De Caddilekkers zorgen in De Bakkerij opnieuw dat het café zowat uit de voegen barstte. In de loop der jaren heeft de band veel trouwe fans rond zich geschaard, welke alle nummers meezingen.

Ook de Zevenbergse funk- en soulzangeres Astrid de Does speelde een thuiswedstrijd. In Gasterij De Engel liet ze met haar band andermaal zien over veel girlpower te beschikken. De passie voor muziek spatte er af langs alle kanten. Bij café Bij Dennis - waar vooral het jongere publiek te vinden was - sloot feestzanger Marco Kraats naadloos aan op de muziek van huis DJ.

Opnieuw is aangetoond dat aan de formule niets veranderd hoeft te worden. Iedere kastelein kiest zijn eigen muziek. Wellicht kunnen wel de pauzes op elkaar aangepast worden.