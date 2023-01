Zevenbergen krijgt weer een talkshow, Henk op zondag

ZEVENBERGEN - De maandelijkse talkshow in Zevenbergen komt na enkele jaren coronastilte terug in een nieuw jasje. Met ingang van zondag 22 januari wordt Henk op Zondag de opvolger van De Bakkerij Rolt Deur , dat al vanaf 2012 in café De Bakkerij werd gehouden met diverse aansprekende gasten.

In De Bakkerij rolt Deur kwam een mix van gasten langs. De redactie zocht altijd naar een combinatie van een lokale bekende, een bekende Nederlander en iemand die in de actualiteit was. Zij werden geïnterviewd door freelance-journalist en schrijver Toine Rongen met als side-kick Henk den Ridder, in het dagelijks leven journalist bij BN DeStem.

Meer op jongeren richten

Omdat Rongen langdurig in het buitenland verkeert, heeft het productietam een nieuwe vorm gezocht voor de talkshow. Henk den Ridder is gevraagd de rol van interviewer op zich te nemen. ,,We willen ons meer op jongeren gaan richten. Zo proberen we elke keer een dj op te laten treden”, vertelt de Zevenbergenaar.

Den Ridder vindt dat in de vorige talkshow de jeugd een beetje buiten beeld is gebleven. ,,Op zich vreemd want in De Bakkerij heb je juist veel jongeren. Aan hen hebben we gevraagd wat zij leuk zouden vinden. Daar houden we nu rekening mee. Zo komt er dit seizoen een psycholoog praten over wat jongeren bezighoudt.”

Politiek

De eerste wethouder heeft al toegezegd. Zijn eigen vrouw is actief in de lokale politiek, maar dat is volgens Den Ridder nooit een bezwaar geweest. Zo hoopt het team een mix te maken van vermaak en serieuze en informatieve gesprekken, ook over politiek.

,,In het verleden met Toine Rongen hebben we prachtige middagen gehad met onder anderen advocaat en politicus Theo Hiddema, oud-bokser Arnold Vanderlyde en ‘Meneer Kaktus’ Peter Jan Rens. Maar ook met ondernemer en recent NAC-eigenaar Karel Vrolijk en Frans Bauer.”

Horeca

Het team blijft voor de show afwisselende gasten zoeken. Na deze keer is deze telkens vanaf 15.00 uur op de derde zondag van de maand te zien. Op 22 januari bijt de jonge horecaondernemer Lana Schuijt het spits af. De twintiger is de enige in Zevenbergen die - met Marktzicht en Havenzicht - twee restaurants heeft.

De volgende gast op deze middag is prins carnaval Wilfried Smits, in Zeuvebultelaand bekend als prins Wilfried 1. Hij timmert in het stationsrestaurant Happy Dees aan de weg. Bijzonder: Dees verwijst naar Désiree Schuijt, en zij is dan weer de moeder van de andere gast, Lana. De muziek in de pauze is in handen van DJ Jim Jim Jim uit Zevenbergen.

Wat hetzelfde is gebleven: De toegang is gratis.