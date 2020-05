Zevenbergen krijgt laboratorium: zo komt het eruit te zien

ZEVENBERGEN - Een bloedlab mag het officieel niet heten. Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, dat is de precieze benaming voor het bedrijf Result Laboratorium uit Dordrecht dat zich in Zevenbergen gaat vestigen.

,,Een medisch laboratorium dus", legt bedrijfskundig directeur Carine Mijnarends uit, ,,dat alle bloedafnames verzorgt en vervolgens diagnostiek doet met deze bloedsamples - denk aan het formulier dat je van de huisarts meekrijgt als je bloed laat prikken.”

800 verschillende testen

In totaal verzorgt Result rond de achthonderd verschillende testen. De resultaten hiervan zijn van essentieel belang voor het stellen van een diagnose door huisarts of medisch specialist.

FEITEN Result Laboratorium uit Dordrecht is van plan zich te vestigen aan de Schansdijk in Zevenbergen Het pand gaat 3 verdiepingen tellen en wordt 17,5 meter hoog Het bedrijf heeft op dit moment 300 mensen in dienst Klanten zijn het Amphia ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en zo’n 300 huisartsen, verloskundigen en verzorgingstehuizen Het lab verzorgt 800 verschillende soorten bloedtesten Het gaat om ongeveer 6,5 miljoen testen per jaar De bedoeling is dat in Zevenbergen de niet-spoedeisende bloedtesten, zo'n 6,5 miljoen per jaar, uit de regio verwerkt worden. Op alle ziekenhuis locaties blijft een laboratorium beschikbaar dat volledig ingericht is op de spoedeisende en IC-diagnostiek.

Alle prikposten blijven bestaan

Voor de duidelijkheid: de verhuizing heeft geen enkel gevolg voor patiënten; alle prikposten blijven ook gewoon bestaan.

De berichtgeving rond de komst van het lab gaat gepaard met een kleine slag om de arm. De besluitvorming is nog niet rond, de gemeenteraad moet nog akkoord gaan en de handtekeningen moeten nog worden gezet.

Toch verwachten de direct betrokken partijen - Result zelf, ziekenhuis Amphia in Breda en de gemeente Moerdijk - dat het diagnostisch centrum er wel zal komen. Ze willen het alle drie in elk geval heel graag.

Volledig scherm Een artist's impression van het medisch lab dat op de hoek van de Schansdijk en de N285 in Zevenbergen komt te staan. Aan de overkant van de Schansdijk staat nu nog restaurant 7Bergse Hoeve. Op deze locatie komt te zijner tijd een appartementencomplex. © roosros architecten

Quote Het medisch lab zou een heel mooie aanwinst zijn voor Zevenber­gen Désirée Brummans, Wethouder gemeente Moerdijk

,,Het zou voor Zevenbergen in twee opzichten een heel mooie aanwinst zijn", verklaart wethouder Désiree Brummans enthousiast namens de gemeente. ,,In de eerste plaats omdat we hopen op een economische spin-off. Er komen 127 mensen te werken; die kunnen zo de straat oversteken voor een lunch in het centrum, bijvoorbeeld. En in de tweede plaats omdat het architectonisch een heel mooi, eigentijds en transparant pand wordt.”

Amphia bevestigt achter de plannen te staan ‘omdat deze goed passen in het streven naar hoogwaardige, efficiënte en doelmatige zorg’.

Naast restaurant 7Bergse Hoeve

Het pand wordt 17,5 meter hoog en komt naast restaurant de 7Bergse Hoeve, op de hoek van de Schansdijk en de provinciale weg N285 te liggen, op een veelbesproken braakliggend kavel met een oppervlakte van een kleine 4.000 vierkante meter. Veelbesproken omdat het maar niet leek te lukken er een bestemming voor te vinden. Rond 2004 zou het de locatie van het nieuwe politiebureau worden en een paar jaar geleden leek het erop dat Pelikaan Reizen er zijn hoofdkantoor zou vestigen. Om verschillende redenen liepen deze plannen spaak.

De locatie is perfect

Met het laboratorium ligt dat heel anders, betoogt Daniëlla de Kuijper, senior adviseur ruimte van de gemeente Moerdijk. ,,Belangrijkste keuze voor Result om zich hier te vestigen, is juist de locatie. Het gaat West-Brabant en een stukje Zuid-Holland bedienen."

Aanrijtijden zijn van essentieel belang

,, Daarvoor zijn de aanrijtijden van essentieel belang. Het bloedtransport mag maar een half uur duren, want bloed is maar drie uur geschikt om te testen. Zevenbergen ligt precies in het midden, dus beter kan niet. En als straks ook de N285 afgeschaald wordt, zoals gepland, kunnen de tijden nog korter worden.”

Tijdelijke behuizing

,,Zolang het pand er nog niet staat, zal Result een tijdelijke behuizing in Zevenbergen betrekken”, vertelt projectmanager IJsbrand Alberts van Burgland Real Estate uit Stolwijk. Welke dat zal zijn, staat nog niet vast.

Op zoek naar goede inbedding