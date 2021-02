Zevenbergen krijgt er 34 nieuwe woningen bij op de Oevers Roode Vaart

ZEVENBERGEN - Op de locatie Oevers Roode Vaart in Zevenbergen verrijzen de komende jaren 34 nieuwe woningen, waarvan 13 aan de Huizersdijk en 21 aan de Generaal Allenweg. De kavels en woningen gaan eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar in de verkoop.

Projectontwikkelaar AM heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Moerdijk.

Het woningbouwproject is een van de vele in de gemeente Moerdijk met een lange adem. Al in 2009 tekenden de gemeente en de Utrechtse projectontwikkelaar AM een overeenkomst over de ontwikkeling van de locatie. In 2015 leek het van bouwen te komen, maar bleef het hoofdzakelijk bij voorbereidende grondwerkzaamheden. Er staan nu drie vrijstaande woningen aan de Huizersdijk en drie aan de Generaal Allenweg, met de Roode Vaart ertussen.

Daar komen dus naar verwachting nog 34 woningen bij: 21 aan de zijde van de Generaal Allenweg (18 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaand geschakelde woningen) en 9 zelfbouwkavels aan de Huizersdijk, en tot slot 4 kavels op het terrein van Autoschadeherstelbedrijf A. de Wijs die in een latere fase worden ontwikkeld.

Quote Dit is een van de projecten waarbij het langdurig erg stil was. Door met elkaar te denken in mogelijkhe­den, komt het nu van de grond Désirée Brummans, Wethouder gemeente Moerdijk

Wethouder Désirée Brummans van Moerdijk is blij dat er nu eindelijk vaart in zit: ,,Dit is een van de projecten waarbij het langdurig erg stil was. Door met elkaar te denken in mogelijkheden, komt het nu van de grond.”

Zelfbouwkavels

De zelfbouwkavels variëren in oppervlakte van 390 tot 470 vierkante meter. Er komen ook drie XL-kavels van circa 1.3000 tot 1.400 vierkante meter. De kavels en woningen worden naar verwachting eind dit jaar in de verkoop gebracht.

Het ruimtelijke ontwerp van de duurzame woningen en het bestemmingsplan worden momenteel uitgewerkt en daarna in procedure gebracht. Meer informatie over het project is te vinden op oeversroodevaart.nl.

Project Kop Roode Vaart is iets anders

Het project moet overigens niet verward worden met het project Kop Roode Vaart. Dat bevindt zich iets dichter naar het centrum toe. Ook dat heeft lange tijd in de wachtmodus gestaan: twintig jaar. Vorig jaar kwam er beweging in toen gemeente en projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed een intentieovereenkomst sloten. Vervolgens is een haalbaarheidsonderzoek begonnen. Binnenkort moet duidelijk zijn of het plan ook daadwerkelijk haalbaar is. Dan is er ook meer zicht op de vervolgtermijnen. Oorspronkelijk zouden er zo'n honderd nieuwe woningen mee gemoeid zijn, maar om hoeveel woningen het nu gaat, is nog niet bekend.