Zevenbergen, een jaar na de ‘hergeboorte’: ‘Dit centrum nodigt uit om méér mee te doen’

Aannemer en gemeente in de clinch over kosten haven Zevenber­gen: ‘Wat ons betreft houden we geld over’

ZEVENBERGEN - De haven in Zevenbergen ligt er al lang en breed, maar Strukton Civiel Zuid/Van den Herik en de gemeente steggelen nog volop over de bouwkosten. De aannemer claimt een bedrag van één tot anderhalf miljoen euro extra, onder meer vanwege corona. ,,De reservepot van het project is nog goed gevuld, maar wij peinzen er niet over meer te betalen zonder goede onderbouwing”, zeggen de wethouders Désirée Brummans en Danny Dingemans.

17 juni