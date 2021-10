Zevenbergen duimt voor sinterklaasintocht: ‘Ontzettend balen als corona roet in het eten gooit’

ZEVENBERGEN - Als het oplopende aantal coronabesmettingen geen roet in het eten gooit, krijgt Zevenbergen dit jaar weer een sinterklaasintocht. De goedheiligman komt op 13 november in de haven aan.

Dat meldt Angelique Wevers van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Zevenbergen. Ze laat weten dat de Sint bij de haven aankomt en vandaaruit richting café Proost gaat. ,,Normaal gesproken is het hele feest in De Borgh, maar door corona hebben we besloten alles buiten te doen”, licht Wevers toe.

Of Sint aankomt met de boot en of hij wordt vergezeld door zwarte pieten of roetveegpieten, wil ze nog niet zeggen. ,,Dat gaat iedereen wel zien.”

Handje geven

De organisatie is er nog niet over uit hoe Sinterklaas de route van de intocht aflegt. ,,We denken aan een open auto, maar misschien wel lopend of op een paard. We weten het nog niet”, aldus Wevers. ,,We zullen er voor zorgen dat kinderen hem een handje kunnen geven.”

Quote We zullen er voor zorgen dat kinderen Sinter­klaas een handje kunnen geven Angelique Wevers, Stichting Intocht Sint Nicolaas Zevenbergen

Omdat de intocht een zogeheten doorloopevenement is, is het scannen van QR-codes niet nodig. Om te stimuleren dat kinderen en hun ouders zich zoveel mogelijk verspreiden door het Zevenbergse centrum, zijn er op veel plekken pieten te vinden.

Corona

Met nog een paar weken te gaan houdt de organisatie het laatste coronanieuws nauwlettend in de gaten. ,,Mocht het landelijk weer tot restricties komen, kan het natuurlijk zijn dat de gemeente de vergunning intrekt. Maar vooralsnog gaan we gewoon door met organiseren. We hebben daar toch geen invloed op. Het zou ontzettend balen zijn voor de kindjes. Daar doen we het ten slotte allemaal voor.”