Zeven weken werd tien maanden, maar de pop-upkringloopwinkel aan de Zevenbergse Markt sluit nu echt

ZEVENBERGEN - De pop-upwinkel van de vrijwilligers van Hartverwarmend Actief in het pand van Melissen aan de Molenstraat is zaterdag voor de laatste keer open.

Waar aanvankelijk het plan was om zeven weken - vlak voor de drukke decembermaand - gebruikte goederen te verkopen, is het winkelpand nu al zo’n tien maanden gebruik. Nu stopt het omdat Astrid Ettema en Patrick Wevers, ook eigenaren van kledingwinkel Ziggy op de Markt, het pand gekocht hebben als belegging.

Een komen en gaan van kopers

De verkoop door de vrijwilligers was op donderdag en zaterdag. Het was gisteren nog flink druk, de plek van de winkel zit goed in de loop, zo tegenover Albert Heijn. Het is een komen en gaan van kopers die voor een habbekrats de mooiste gebruikte spullen kunnen aanschaffen.

De vrijwilligers die bezig zijn in de pop-upwinkel stoppen veel passie in hun werk en halen er veel voldoening uit. Zo meldt de een: ,,Ik vind het fijn om lekker bezig te zijn en wat te doen voor een ander.” Een ander vindt het juist fijn om onder de mensen te zijn.

Twintig vrijwilligers

Elke week zijn zo’n twintig vrijwilligers actief met de verkoop, uitzoeken, schoonmaken van gekregen spullen en de aanvoer ervan. In de opslagruimte naast de winkel bewijzen de tientallen lege bananendozen dat er veel verkocht is. Enerzijds zullen de vrijwilligers de activiteiten missen, anderzijds is het voor hen prettig om in de vakantieperiode even rust te hebben. ,,Als we in oktober tijdelijk in een leegstaand pand kunnen, doen we dat.”

Belegging

Voor de nieuwe eigenaresse is het pand een vorm van beleggen, stelt ze. ,,Wij zijn voornemens om het pand grondig te renoveren en het om te bouwen tot twee winkels en drie appartementen erboven. Bij het pand horen vier huisnummers, drie in de Molenstraat en één in de Nieuwe Kerkstraat”, aldus Astrid Ettema, de nieuwe eigenaresse.

,,In één ervan gaan we zelf wonen. Het is alsof het een droom is die uitkomt”, zegt Ettema. ,,Overigens blijven we met Ziggy op de Markt.”

