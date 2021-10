Zeven weken buslijn geschrapt: ver lopen of deeltaxi in Willemstad

Vanaf maandag wordt er zes tot zeven weken gewerkt aan het Steenpad, een belangrijke verbinding tussen Willemstad en Helwijk. Vervoermaatschappij Arriva besloot de lijnen 103 en 617 aanvankelijk tijdens de werkzaamheden niet naar Helwijk en Willemstad te laten rijden.

Een besluit dat in slechte aarde viel bij Moerdijk Lokaal en de VVD. De partijen kregen de laatste tijd veel vragen van verontruste Willemstadters. Zo vreesden forenzen richting Rotterdam, Breda en andere steden langere reistijden, zouden scholieren gedwongen zijn grote stukken te moeten fietsen en hun rijwiel bij een tijdelijke halte ‘in the middle of nowhere’ te moeten stallen, en zou het voor ouderen een wel érg lastige opgave worden om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan woonzorgcentrum in andere kernen.

Oplossing

Omdat Arriva zich er inmiddels van bewust is dat veruit de meeste reizigers in Willemstad opstappen, is het plan aangepast. De haltes Steenpad (bij de Singel) en Boudewijn Drenkwaartlaan blijven ‘gewoon’ in gebruik. De gemeente Moerdijk is blij dat Arriva en Connexxion (die ook buslijnen heeft in het gebied) ‘hun uiterste best hebben gedaan om een oplossing te vinden’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mensen die slecht ter been zijn, kunnen gebruikmaken van de Deeltaxi West-Brabant, zo benadrukt de gemeente. Ook raadslid Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal is tevreden met het besluit. ,,Dit is beter voor Willemstad.” Wel hoopt ze dat er veel ruchtbaarheid wordt gegeven aan de deeltaxi die wordt ingezet. ,,Dat moet goed gecommuniceerd worden, anders krijgen mensen het niet mee.”

De dienstregeling is hier te zien.