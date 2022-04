Zeven seniorenwoningen in dorp Moerdijk komen dichterbij: ‘Bouw geeft dorpshart meer glans’

Meer dan duizend bezoekers bij rommel­markt Speeltuin­ver­e­ni­ging in Helwijk

HELWIJK – De grote rommelmarkt die afgelopen weekend gehouden is bij Speeltuinvereniging Kindervreugd trok zaterdag en Tweede Paasdag weer veel koopjesjagers naar Helwijk. Zaterdagmorgen was er geen parkeerplekje meer te vinden in de straten rondom de speeltuin. Het eerste uur waren al meer dan driehonderd liefhebbers op zoek in de diverse ruimtes van de Blokhut, waar vrijwilligers een week lang alles gesorteerd hadden.

18 april