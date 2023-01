Zeuvebultelaand kijkt uit naar carnaval: ‘Leuk om vanuit niks naar een mooie wagen te werken’

Column De echte winnaar van het WK darts? Dat is onze eigen Thomas, oeh, ah!

Jajaja, en jullie maar denken dat Michael van Gerwen...heu... Smith deze week de grote winnaar was bij het WK darts in Ally Pally. Nou niet dus, want er was een nog grotere winnaar. En dat was wel een Brabander. Eentje uit onze westelijke contreien nog wel. En nog veul gekker, eentje uit mijn eigen dorp. Het prachtige Doeve.

6 januari