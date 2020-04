Zendmastbrand in Standdaarbuiten: weinig schade maar grote verontwaardiging

Dat zegt desgevraagd de Landelijke Eenheid van de politie naar aanleiding van de laatste mastbrand, woensdagavond in Standdaarbuiten, de derde in deze regio. Woordvoerder Thomas Aling: ,,We houden overal rekening mee. Maar we kunnen op basis van wat we nu weten niet stellen dat al die branden het werk zijn van één groep."