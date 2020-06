Zelfs het 'rijke’ Moerdijk moet gaan bezuinigen

De Kadernota is een hulpmiddel om de meerjarenbegroting 2021-2024 op te stellen. Tegelijkertijd geeft ze inzicht in de financiële positie van de gemeente wat de komende jaren betreft.

De Kadernota Moerdijk is donderdagavond door wethouder Jack van Dorst gepresenteerd aan de gemeenteraad . ,,We moeten bestuurlijk en beleidsmatig keuzes maken om zwarte cijfers te blijven schrijven", gaf hij als conclusie mee.

Keuzes maken = bezuinigen

‘Keuzes maken’ is in deze context hetzelfde als 'bezuinigen’: je laat het ene plan vallen en het andere doorgaan, met als gevolg dat je minder geld uitgeeft - en dat doe je net zolang totdat je niet meer in het rood komt te staan.

Een bijzondere Kadernota

Van Dorst noemde deze Kadernota in twee opzichten bijzonder: ,,Ze is opgesteld tijdens de coronacrisis, hoewel we de te verwachten financiële effecten daarvan nog niet hebben meegenomen. Ten tweede wisten we eind vorig jaar al dat we zouden afstevenen op een tekort - dat is op zich ook iets nieuws.”

8 miljoen euro tekort

Dit tekort heeft nu een cijfer gekregen: 8 miljoen euro voor volgend jaar, waarvan 4,4 miljoen structureel. Volgens Van Dorst is het structurele tekort vooral te wijten aan de ‘forse kostenontwikkelingen’ op gebieden als het sociaal domein, de vergoeding voor bijstandsuitkering en het beheer van de openbare ruimte. Hiermee past Moerdijk overigens in een landelijke trend.

Coronacrisis nog niet meegerekend

8 Miljoen euro tekort dus. En dan zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet eens meegerekend. De wethouder financiën liet daar geen misverstand over bestaan. ,,Corona zal ongetwijfeld een negatief effect op de jaarrekening van 2020 effect krijgen.”

Quote Corona zal ongetwij­feld een negatief effect op de jaarreke­ning van 2020 krijgen Jack van Dorst , Wethouder financiën, gemeente Moerdijk

Toch is de positie van de gemeente Moerdijk niet te vergelijken met die van andere gemeenten zoals Bergen op Zoom, die op de rand van een faillissement staan. Want, zegt Van Dorst: ,,Onze positie is op diverse punten goed en stevig: we hebben relatief veel reserves en voorzieningen.”

Hoe nu verder?

Hoe gaat het nu verder? De Kadernota wordt op 9 juli besproken in de gemeenteraad. Op grond daarvan wordt een conceptbegroting gemaakt. Die wordt op 12 november weer vastgesteld door de gemeenteraad.