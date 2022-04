Zelfs de New York Times is geïnteresseerd in de gestolen kazen van de familie Van Dorp

Gerrit van der Schouw hoopt dat Zevenber­gen échte stad durft te zijn: ‘Beiaard verrijkt het culturele leven’

ZEVENBERGEN - In de middeleeuwen was je pas een echte stad als je over een fatsoenlijk carillon beschikte. En eigenlijk is dat nog steeds zo, vindt Gerrit van der Schouw. In het zo mooi opgekuiste centrum van Zevenbergen dienen snel de klanken van een bespeelbaar klokkenspel te klinken. ,,De beiaard is de stem van een stad.”

29 maart