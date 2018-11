Zeldzaam: Zevenbergse voorstelling geschrapt: ‘Te oppervlakkig’

Klundertse jongen werd recher­cheur in VS en ontfermde zich over een ernstig gehandicap­te jongen

26 november ALBUQUERQUE/KLUNDERT - Kees den Hollander woont in Albuquerque in New Mexico. Hij is daar bekend als Casey den Hollander. Zijn opa komt uit Klundert, waar de naam Den Hollander net zo gewoon is als Jaspers in St. Willebrord en Snoeren in Dongen.