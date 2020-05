Zeg cultuur en zeg Zevenbergen, dan zeg je Henk Hendrikx

ZEVENBERGEN - De eerste naam die opkomt bij de combinatie Zevenbergen en cultuur, is Henk Hendrikx. Zonder hem had het culturele landschap in deze plaats er heel wat schraler uit gezien.

Het komt dus niet als een verrassing dat hij dit jaar een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Op grond van zijn leeftijd en de verdiensten die zich sinds het begin van de jaren '80 hebben opgestapeld, zou je je eerder kunnen afvragen: waarom nu pas?

Hendrikx beleeft het echter totaal anders, zegt hij. ,,Ik heb me daar totaal niet mee bezig gehouden. Ik was dus heel blij verrast door het nieuws.”

Telefoontje van burgemeester Jac Klijs

Dat nieuws kwam, standaard in deze coronatijd, niet via een bezoekje maar een telefoontje van burgemeester Jac Klijs, om kwart voor 12 in de vrijdagochtend. ,,Mijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat ik klaar stond voor een telefoontje, maar dat is niet zo moeilijk, natuurlijk. Ik ben nu toch veel thuis.”

Medailles van de kleinkinderen

Het lintje komt later, verzekerde Klijs hem. In plaats daarvan kreeg hij vier medailles opgespeld die zijn kleinkinderen voor hem hebben gemaakt. Veel blijer kun je hem niet krijgen. ,,Ik werd ook verrast door de gelukwensen van acteurs en veel andere mensen die ik ken en met wie ik werk; allemaal op video, veertig films en wel driehonderd felicitaties.‘’

Volledig scherm In 2011 kreeg 'zijn' theater De Schuur een nieuwe vloer. © Edmund Messerschmidt

Het waren zijn kinderen en de bestuursleden van 'zijn’ theatergroep Stoffer en Blik die de gemeente Moerdijk wisten te overtuigen van het sociaal-maatschappelijk belang van Hendrikx’ activiteiten. Een samenvatting is haast niet te maken. Hij is op allerlei manieren betrokken bij (en oprichter van) Theater de Schuur, theatergroep Stoffer en Blik, theatergroep IMPRO en het Zevenbergse carnaval - denk alleen al aan het Kullekesbal en de lessen over de geschiedenis van het volksfeest die hij geeft op de basisscholen.

Volledig scherm De grote optocht van ut Zeuvebultelaand in 2019. Een zegening namens de Kwekebosse van Henk Hendrikx. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Ook op zijn 67ste heeft hij nog veel touwtjes in handen. ,,Ik probeer vooral op bestuurlijk gebied wel af te bouwen, maar ik hoop ook op nieuwe aanwas.” Een kroonprins is nog niet aangewezen; een kroonprinses wel, klinkt het trots: ,,Mijn dochter Sanne.”

Quote Er wordt ook wel eens vergeten dat je van theater maken veel kunt leren, als mens Henk Hendrikx , Theater De Schuur, Stoffer en Blik, Impro in Zevenbergen

Wat dat toch is wat hem altijd richting cultuur drijft? ,,Enerzijds kan ik daar heel veel van mezelf in kwijt kan en anderzijds ligt mijn talent daar. En er wordt ook wel eens vergeten dat je van theater maken veel kunt leren, als mens.”

Harde knal