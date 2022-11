Zeemeermin Serena gestrand in Zevenbergse haven: ‘Ze zit er prachtig’

Door een ongelukje op haar E-bike waarbij ze een gebroken elleboog heeft opgelopen, kan Venghaus er niet bij zijn als het beeld donderdag bij de trappen voor modezaak Ziggi aan de haven wordt neergezet. Daarmee mist de initiatiefnemer van het verplaatsen van het beeld het moment suprême: ,,Ontzettend jammer.”

Dat neemt niet weg dat Venghaus, die vorig jaar vijftig handtekeningen verzamelde om de zeemeermin te laten verkassen, blij is dat haar wens in vervulling is gegaan. ,,Iemand van de gemeente belde om me uit te nodigen, maar juist vanmorgen moest ik helaas naar het ziekenhuis”, vertelt de inmiddels in Breda woonachtige Venghaus.

Quote Een zeemeermin hoort bij het water Marijke Venghaus, Initiatiefnemer verplaatsing standbeeld

Lorelei

Het idee om zeemeermin Serena aan de vernieuwde haven in het centrum te laten stranden, ontstond in juli vorig jaar, toen Venghaus - toen nog Zevenbergse - daar in deze krant een vurig pleidooi voor hield. ,,Een zeemeermin hoort bij het water”, lichtte ze toe. ,,Denk aan de Lorelei op haar rots aan de Rijn en de Kleine Zeemeermin in Kopenhagen.”

In de zoektocht naar een geschikte plek aan de Zevenbergse haven heeft de gemeente Moerdijk meerdere locaties bekeken. Zo is de kop van de haven in beeld geweest, maar is die plek afgevallen vanwege de kabels en leidingen die daar in de grond liggen.

Terrassen

Hoewel Venghaus de kop van de haven (‘vanwege het ruimtelijke beeld daar’) een mooie plek had gevonden, is zij meer dan tevreden: ,,Bij de trappen zullen meer mensen het beeld zien, omdat daar de terrassen zijn.”

Het bronzen beeld dateert uit 1983 en is gemaakt door de overleden kunstenaar Niek van Leest.