Zeemansliederen klinken in Willemstad

Twaalf koren met in totaal meer dan vijfhonderd zangers, zangeressen en muzikanten zijn dit jaar van de partij op vier podia in het vestingsstadje. Festivalcoördinator Wim Groeneveld rekent weer op vijf- tot zesduizend bezoekers.

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk verricht om 12.30 uur de opening. Na een kort optreden van Fortitudo is het vanaf 13.10 uur aan de andere koren. Tegelijk met het festival is aan de westelijke kant van de Voorstraat en langs de Benedenkade een snuffelmarkt.

De vesting wordt om 10.00 uur afgesloten. Door drukte ontstonden in het verleden problemen met parkeren. Daarom is het parkeerterrein bij de Volkeraksluizen beschikbaar. De gemeente Moerdijk zet gratis pendelbusjes in.