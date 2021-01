Zeehaven Moerdijk in 2020: meer last van Brexit dan van corona

Coronacij­fers Et­ten-Leur en Moerdijk dalen nog verder

19 januari ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het RIVM registreerde de afgelopen week opnieuw een daling in het aantal positieve coronatests in Etten-Leur en de gemeente Moerdijk. In Etten-Leur werden de afgelopen 7 dagen 42 nieuwe besmettingen geregistreerd, het laagste aantal sinds begin oktober. In buurgemeente Moerdijk bleef de teller deze week steken op 51 positieve tests, het laagste aantal sinds september.