Ze vinden elkaar allemaal ineens lief en aardig, daar in Moerdijk: nieuwe coalitie in sneltreinvaart gesmeed

De acht raadsfracties vinden elkaar allemaal ineens erg lief en aardig, zo bleek deze week toen informateur Heleen van Rijnbach haar voorkeurscoalitie presenteerde. Het is ook maar hoe je zo’n politiek proces aanvliegt. In 2018 was Onafhankelijk Moerdijk (OM) weliswaar de grootste partij, maar was er een fors verlies van negen naar zes zetels.