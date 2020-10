Ze bestaan nog: kinderen die wél boeken lezen

Bijna de helft van de jongeren vindt lezen tijdverspilling. Nergens is het leesplezier zo laag als in Nederland. En dat zien de scholen terug in de cijfers. Toch zijn ze er nog wel, kinderen die helemaal kunnen opgaan in een goed boek. Zoals de 11-jarige Florine van Rijswijk, die maandelijks met haar zakgeld de boekhandel binnenloopt.

Florine: ‘Je bent even in een andere wereld’

Quote Jammer dat er soms zoveel plaatjes in staan Florine van Rijswijk Als ze wakker wordt, uit school komt en voor het slapen gaan duikt de elfjarige Florine van Rijswijk uit Nispen in een boek. 300 bladzijdes? Hooguit twee dagen. Ze verslindt ze. ,,Jammer dat er soms zoveel plaatjes in staan.”



‘Lees toch eens een boek’, heeft moeder Ilse nooit tegen haar dochter hoeven zeggen. Amper drie jaar begon Florine zelf met lezen. ,,Ineens kon ze het.” En daar is de Nispense niet meer mee opgehouden. Bij boekhandel Tolberg in Roosendaal is ze inmiddels vaste klant. De boeken, die koopt ze zelf, van haar zakgeld. ,,En af en toe geven we haar een boek.”

Momenteel is ze bezig in het Piranha-complot van Jozua Douglas, de Nederlandse Roald Dahl. ,,Heb ‘m al bijna uit”, zegt Florine. ,,Soms lees ik boeken meerdere keren. Tot wel vijf keer toe.” Dat doet ze voor ze naar school gaat, als ze thuiskomt en voor het slapen gaan. ,,Eigenlijk zit ze altijd wel te lezen”, zegt moeder Ilse.

Quote Je bent even in een andere wereld Florine van Rijswijk Terwijl sommige kinderen al moeite hebben met het lezen van een hoofdstuk, kan Florine zich compleet verliezen in een verhaal. ,,Je bent even in een andere wereld. Ik probeer mezelf altijd in te leven in het personage. Daarom vind ik het zo jammer als er in een boek veel plaatjes staan. Dan kan ik in mijn hoofd niet inbeelden hoe de personages eruit zien. Het neemt bovendien alleen maar ruimte in beslag.”

Inmiddels heeft Florine een aardige collectie boeken opgebouwd. Eén favoriet heeft ze niet. Maar de serie ‘Dagboek van een Muts’ van de Amerikaanse kinderboekenschrijfster Rachel Renée Russell scoren hoog. ,,Af en toe trekt ze weleens een boek uit mijn handen”, zegt Ilse. ,,Dat is het lastige. Ze zou ze qua niveau best kunnen lezen, maar inhoudelijk zijn ze te spannend. Laatst zei ze: ik denk dat ik hier niet van kan slapen.”

Dat lezen heeft zo zijn effect op haar schoolresultaten. ,,Bij begrijpend lezen scoort ze van begin af aan hoog. En ze leest op school regelmatig voor aan de kinderen uit de onderbouw. Binnenkort doet ze mee aan de jaarlijkse voorleeswedstrijd.”

Volledig scherm Schermtijd is beperkt voor Marijn Planje (8). ,,Lezen mag ik onbeperkt." © Pix4Profs / Jan Stads

Een nieuwe Flip Fiasco en je hebt geen kind aan Marijn

Als de Oosterhoutse Maureen Planje met vriendinnen gaat borrelen, gaat zoon Marijn (8) gewoon mee. ,,Vooraf koop ik een Donald Duck of een nieuwe Flip Fiasco en je hebt er geen kind aan. Ideaal.”

Marijn is een vroege vogel. Regelmatig is hij op zes uur wakker. Dan sluipt hij niet naar de televisie, maar pakt één van zijn boeken. Waar hij momenteel in bezig is? ,,Meerdere”, zegt hij. ,,In Flip Fiasco en Donald Duck. Oh, en in de Waanzinnige Boomhut, die vind ik ook heel leuk. Andy en Terry beleven allerlei avonturen en iedere keer komt er een verdieping bij in de boomhut.”

Quote Vooraf kijk ik altijd heel goed naar de kaft Marijn Planje

Regelmatig gaat Marijn met zijn moeder op boekenjacht. Zoals laatst, naar een tweedehands boekhandel op de Leijsenhoek in Oosterhout. ,,Kwamen we met vijftien boeken thuis”, zegt Marijn. De dreumes weet dondersgoed wat hij wel en niet leuk vindt. ,,Dan loopt-ie naar de verkoper en vraagt hij: heeft u dat en dat boek. Hij houdt van echte jongensboeken, met spannende avonturen, grappen en grollen.”

Marijn leest zijn boeken altijd uit. Zit er dan nooit een saai boek tussen? ,,Vooraf kijk ik altijd heel goed naar de kaft. Op de boeken van de Waanzinnige Boomhut is van alles te zien. Zoals een olifant in een auto, of een haai in een zwembad. Dan denk ik: dat is leuk. En als een boek open ligt, lees ik vaak een bladzijde. Dan weet ik vaak meteen of een boek wel of niet leuk is.”

Het is niet zo dat het ventje alleen maar boeken leest. Af en toe speelt hij ook op de spelcomputer. ,,Doordeweeks mag ik een uurtje. In het weekend twee uur. Maar lezen, dat mag ik onbeperkt.” Hij wisselt de boeken af met strips. Zoals de Donald Duck. ,,Daar is hij echt fan van. Kan hem inmiddels aardig imiteren”, zegt Maureen.

En al dat gelees heeft zo zijn effect. Inmiddels zit de 8-jarige Marijn op het leesniveau van groep 7. ,,Begrijpend lezen gaat hem heel goed af. Hij zit nu in een speciale plusgroep, voor kinderen die vooruit lopen.”

Volledig scherm Jayna Wagemakers (10) tussen de boeken. Haar moeder vindt ze voor haar via Facebook. © Pix4Profs / Jan Stads

Jayna valt in slaap met een boek

Met typische meidenboeken hoef je bij Jayna Wagemakers (10) niet aan te komen. De Zevenbergse houdt liever van stoere avonturenboeken. Zoals uit de serie ‘Leven van een loser’. Vaak valt ze in slaap met een boek.

Dat andere kinderen niet graag lezen, begrijpt Jayna wel. Op de tablet spelletjes spelen doet ze ook graag. Zeker met slecht weer. Anders is de 10-jarige ook veel buiten te vinden. Of in het zwembad, waar ze vier keer in de week traint voor wedstrijden.

Als ze dan moe en voldaan thuiskomt, pak ze er een boek bij. Meestal 's avonds voor het slapen gaan. Momenteel is ze bezig in de reeks ‘Leven van een loser’. ,,Het gaat over twee broers die allerlei avonturen meemaken op de middelbare school”, zegt Jayda. ,,Echt heel grappig.”

Quote Op vakantie lees ik een boek in twee tot drie uur uit Jayna Wagemakers

Van haar moeder Allison heeft Jayda het leesvirus niet. ,,Zelf ben ik niet zo'n lezer. Voor mijn studie heb ik wel veel gelezen. Maar voor ontspanning pak ik er toch niet zo snel een boek bij. Wel hebben we de kinderen altijd voorgelezen.”

Jayda kon ineens lezen. Ruim voordat ze naar school ging. Ze leerde het zichzelf. Toen ze slecht in slaap kon komen, kwam haar moeder op het idee om voor het slapen maar een boek te pakken. En dat werkte. ,,Soms ligt ze wel twee uur lang te lezen. Ze gaat daardoor weliswaar te laat slapen. Maar beter dat, dan naar het plafond staren.”

Regelmatig gaan Jayda en haar moeder op pad voor nieuwe boeken. ,,Op vakantie lees ik een boek in twee tot drie uur uit”, zegt ze. Dan plaatst haar moeder een oproep op Facebook; wie er nog boeken heeft liggen. ,,Op die manier hebben we de serie ‘Leven van een Loser’ nu bijna compleet.”

Dat lezen heeft ook bij Jayda een positief effect op school. ,,Waar andere kinderen moeite hebben met begrijpend lezen, fietst zij er zo doorheen.” Volgend jaar gaat ze naar de middelbare school.