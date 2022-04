Zaak Joop M. weer uitgesteld: er blijken nog meer chefs van dode undercoveragent

Maandag werd de zaak al uitgesteld nadat vorige week bij het verhoor van de teamleider van het undercovertraject bleek dat er nóg een teamchef was. De rechtbank wilde de teamchef horen, om conclusies te kunnen trekken over de grootscheepse undercoveroperatie. De vraag is of die rechtmatig was. Ook stelt de verdediging dat er ontlastend bewijsmateriaal is verdoezeld.