YouTubende treinsurfer trekt zich niks aan van woede ProRail

VideoLAGE ZWALUWE / ZEVENBERGEN - De woeste reactie van spoorbeheerder ProRail heeft blijkbaar geen indruk gemaakt op de YouTubende treinsurfer. Zondag heeft The Climbing Dutchman een nieuwe video geplaatst waarop te zien is hoe hij hangend aan een trein meerijdt.

In november vorig jaar plaatste de youtuber onder de naam The Climbing Dutchman een video waarop te zien is hoe hij achter op een trein meerijdt.

ProRail was woedend over het filmpje. De spoorbeheerder liet het er niet bij zitten en deed aangifte tegen de treinsurfer. ,,Dit is ontoelaatbaar gedrag en een overtreding van de wet", aldus een woordvoerder.

Geen indruk

Maar of aangifte is niet gelukt, of zo’n aangifte maakt geen indruk, want zondag heeft The Climbing Dutchman een nieuwe video geplaatst. Daarop is te zien hoe de man hangend aan een trein een ritje maakt tussen station Lage Zwaluwe en station Zevenbergen.

De video is ondertussen van het Youtube-kanaal verwijderd maar duikt op andere websites weer op.

Het is nog niet bekend of ProRail opnieuw aangifte gaat doen.