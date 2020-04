Woonkwartier stopt met wachtlijsten voor specifieke woningen

KLUNDERT/OUDENBOSCH - Dankzij bemiddeling van de stichting Klik voor Wonen zijn vorig jaar bijna 4500 woningzoekenden aan een nieuwe woning in West-Brabant geholpen. Dat is twintig procent van de 21.000 mensen op zoek naar een huis. Dat staat in het jaarverslag van de woonruimtebemiddelaar, waar meerdere wooncorporaties mee samenwerken.

Woonkwartier regelt de huisvesting van haar woningvoorraad onder meer via Klik Voor Wonen. De woningcorporatie ziet in haar werkgebied een toenemende druk op de woningmarkt al verschilt deze wel per gemeente. ,,In Moerdijk is de vraag naar een huurwoning vrij stabiel, in Halderberge en Dinteloord is de druk iets toegenomen‘’, laat woordvoerder Fabian de Rond van Woonkwartier weten.

Er is daarnaast weinig doorstroming. Minder huizen komen beschikbaar. Volgens De Rond komen er op een beschikbare woning genoeg reacties, maar ligt ook het aantal weigeringen hoog: gemiddeld wordt vijf keer nee gezegd tegen een aangeboden woning. ,,We gaan een verbeterslag maken in de kwaliteit van de huizenadvertenties.‘’

Wens & Wachtmodel

Woonkwartier stopt wel met het zogeheten Wens & Wacht-model. Voor een aantal woningen konden mensen woning zich op een wachtlijst laten zetten. Zodra deze vrij kwamen, zocht de corporatie contact met de eerste kandidaat. De behoefte was niet groot. Die woningen komen straks ook via Klik voor Wonen ‘in de markt’. Nieuwbouw in het hele werkgebied van Woonkwartier moet een betere doorstroming stimuleren.

Gericht zoeken

Hoewel het aantal ingeschreven woningzoekenden groeide naar 75.000 is de groep zoekenden met een snelle verhuiswens niet meegegroeid. Gemiddeld stonden mensen, die een woning geschikt vonden 6,5 jaar ingeschreven. Gericht zoeken deden ingezetenen in Halderberge 1 jaar en 8 maanden, in Moerdijk anderhalf jaar en in Dinteloord iets meer dan een jaar.