Wonen in Bosselaar Zuid Zevenbergen bevalt uitstekend: ‘Jammer dat er schuttingen kwamen’

ZEVENBERGEN - ,,De dozen waren nog niet uitgepakt of we hadden al een groepsapp.” Angela Rindt (59), een van de bewoners van de kakelverse Zevenbergse straat Heliotroop, is zeer te spreken over het wonen in de gloednieuwe wijk Bosselaar Zuid en in het bijzonder haar straat waar iedereen elkaar kennelijk al kent.