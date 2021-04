Wonen aan de nieuwe dorpshaven van Moerdijk, met uitzicht op het Hollandsch Diep

Het gaat om het gebied ten westen van de haven, waar eerder door de gemeente gronden zijn aangekocht. Er is aan inwoners een plan gepresenteerd voor grondgebonden woningen in het groen in de richting van De Appelzak. Maar de voorkeur van inwoners gaat uit maar appartementen, zo bleek in de laatste vergadering van dorpstafel.

Blok wat opschuiven

,,We gaan het plan verder uitwerken”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We bekijken of we iets kunnen doen met de suggesties van inwoners. Bijvoorbeeld of een van de appartementenblokken wat kan verschuiven, zodat er meer zicht op het Hollandsch Diep ontstaat. Maar we kijken ook of dit plan met enkele grondgebonden woningen te combineren is.”