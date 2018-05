Witte rook boven gemeente Moerdijk: OM, VVD en CDA gaan samen door

Graanpop Fijnaart gaat voor sfeer

8:15 FIJNAART - Graanpop in het Pinksterweekend, dat mag in Fijnaart na drie edities gerust een traditie heten. Komende zaterdag, 19 mei, kunnen 16-plussers los op de Foute Avond, met acts van onder anderen Lamme Frans, Willem de Wijs, een 'hardcore bunker' en een afterparty met Grens & Loos in café De Graanbeurs tot 03.00 uur.