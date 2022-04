Wisseling van de wacht in coalitie Moerdijk: CDA verkiest oppositie, Moerdijk Lokaal vliegt in

ZEVENBERGEN - Er komt na twaalf jaar een einde aan de samenwerking tussen Onafhankelijk Moerdijk (OM), VVD en CDA in de gemeente Moerdijk. De lokale partij Moerdijk Lokaal neemt in de nieuwe coalitie de plaats in van de christendemocraten.