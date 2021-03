Wisseling van de wacht bij café Proost in Zevenbergen: ‘Nu is het aan Mike om er iets moois van te maken’

Telefonisch laat Tiebout horen er zin in te hebben. ,,Het is inderdaad een risico om een café over te nemen, terwijl je niet weet wanneer het open mag. Het zit van nature in mij om uitdagingen aan te gaan, dat was de job in Frankrijk en dat is nu een eigen café.’’



,,Ik ken Mike Roovers al jaren en hij is een goede vriend van me. Samen hebben we in de Borgh en bij Proost gewerkt. Hij heeft me zelfs getipt met de vraag: Is Proost misschien iets voor jou?’’