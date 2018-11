Winterwonderland in het klein in Willemstad

WILLEMSTAD/HELWIJK - Tien bussen purschuim, talloze huisjes, 350 boompjes en een flinke lading nepsneeuw; het kerstdorpje van drie vierkante meter van Gerda Marijnissen (64) uit Helwijk is na twee weken hard werken af. Het resultaat lijkt regelrecht uit de Intratuin te komen. ,,Als het niet naar mijn zin is, begin ik helemaal opnieuw.”

Koek en Zopie, de Eiffeltoren, een Duitse bierbrouwerij en de Sacré-Coeur; in Gerda’s winterdorp staan ze allemaal op loopafstand van elkaar. Twee weken lang is ze elke dag aan het bouwen geweest. ,,En dan kan ik echt de hele dag bezig zijn. Dan lig ik ‘s avonds gebroken op de bank. En is het niet naar mijn zin, dan begin ik helemaal opnieuw. Ik moet er tegenaan kijken tot januari.”

Gezellig

Het kerstdorpje neemt een groot deel van Gerda’s woonkamer in beslag. Dit is de negende keer dat ze hem bouwt. In het verleden was hij wel eens groter. ,,Dan moest ik er tijdens het bouwen op mijn knieën bovenop zitten. Daar had ik dit jaar geen zin in, dus ik heb het wat kleiner gehouden. Al heb ik daar toch spijt van, want ik kan niet alles kwijt. Ik heb onder andere een waterpartij met vuurtoren en een strandje moeten opgeven.”

Het begon allemaal in 2010 met een paar gezellig verlichte huisjes op Gerda’s dressoir. ,,Vijf huisjes en een kerk. Ik vond het zo gezellig met die lichtjes. Het werd steeds meer. Daar blijft het niet bij, ik decoreer de rest van het huis ook. Heel de weenkamer geeft dan licht. Ik vind het zo gezellig met die lichtjes, vooral ‘s avonds.”

Elk jaar

Het gros van de spullen komt van de Intratuin. ,,Ik zou daar best wel eens willen helpen met het opbouwen. Die spelen met gigantische blokken steen”, vertelt ze. Het kerstdorp van Gerda is inmiddels een begrip in het dorp. ,,Je ziet mensen wel eens naar binnen loeren en ik word vaak gevraagd of het al klaar is. Iedereen mag gewoon komen kijken, hoor.”