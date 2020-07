Winterschoolliner Markland College stopt vanaf komend schooljaar

ZEVENBERGEN - Van buslijn 680 ‘Winterschoolliner Markland College’ is de afgelopen twee jaar tijdens de pilotperiode te weinig gebruik gemaakt. Daarom komt de buslijn niet terug in de reguliere dienstregeling van Arriva.

De Winterschoolliner was een initiatief vanuit gemeente Moerdijk in samenwerking met Arriva, het Markland College in Zevenbergen en de provincie.

De speciale buslijn werd, op verzoek van een aantal inwoners van Standdaarbuiten en Noordhoek in het leven geroepen om scholieren uit die kernen, en in het tweede pilotjaar ook uit Klundert, naar het Markland College in Zevenbergen te brengen.

Bij de start van de lijn werd bepaald dat ongeveer 35 reizigers per dag langs de route in Noordhoek en Standdaarbuiten gebruik moesten maken van de lijn om deze op te kunnen nemen in de reguliere dienstregeling.

Maar na twee jaar blijkt dus dat dit aantal niet is gehaald. Arriva ziet verder ook geen mogelijkheden meer om de lijn levensvatbaar te krijgen.