Winterschoolbus Moerdijk sterft vroege dood: vijf vragen over het waarom

STANDDAARBUITEN - De bus die deze winter leerlingen uit Standdaarbuiten en Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen zou vervoeren, blijft in de remise. Er zijn te weinig abonnementen verkocht. ,,Ik baal stevig'', zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers. Vijf vragen over de vroege dood van een schoolbus.

Inderdaad, en daar heeft zeker de uitgestrekte gemeente Moerdijk met haar elf kernen danig last van. Het openbaar vervoer holt achteruit. Gemeente, provincie en vervoersbedrijf Arriva broeden al een poos op alternatieven. Meer maatwerk is het devies. Daarom leek ze het een goed idee om proef te draaien met een scholierenbus.

Vanaf 11 december tot en met april zou er 's morgens twee keer een bus van Standdaarbuiten via Noordhoek naar het Markland College rijden, en in de middag twee ritten terug. Dan hoeven de kinderen in de donkere wintermaanden niet op fiets, was het idee. Nog een voordeel: de veiligheid op de Molendijk, Markdijk en Huizersdijk laat sterk te wensen over en maatregelen voor verbetering zijn erg duur en volgens de gemeente daarom niet realistisch.

Nee dus. Arriva stelde een harde voorwaarde: er moesten 34 abonnementen worden verkocht, de helft van het aantal kinderen uit Standdaarbuiten en Noordhoek dat op het Markland College zit. De teller is op 25 blijven steken. Arriva is onverbiddelijk: geen scholierenbus. ,,Arriva legt sowieso geld toe op de proef en vindt dat niet erg, maar alleen als de bus dan wel goed bezet is'', zegt Zwiers.

Zwiers kan het niet goed verklaren. De gemeente krijgt volgens hem voortdurend signalen dat het openbaar vervoer beter moet. Vermoedelijk is het voor veel ouders toch een centenkwestie geweest. Een abonnement moest 200 euro kosten. Dat dat neerkomt op maar 1,50 euro per rit en dat het abonnement geldig zou zijn voor alle Arriva-lijnen in Noord-Brabant, heeft te weinig ouders overtuigd. Verschillende van hen hebben volgens Zwiers bij het Markland aangegeven een bus op momenten best te zien zitten, bijvoorbeeld bij slecht weer. Maar dus niet altijd en dat ze 200 euro daarom te gortig vinden. Een fikse korting die de middelbare school in allerijl nog aanbood, heeft het tij niet kunnen keren. Datzelfde geldt voor het aanbod van de gemeente om voor mensen met een smalle beurs, bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben, naar een oplossing te zoeken.