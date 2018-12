Winter Vestingdagen; een ‘geweldig initiatief!'

WILLEMSTAD - Sfeervolle houten chaletjes met koopwaar, voorstellingen en optredens, een carrousel, slee- en schaatsbaan. Het winterse gevoel druipt ervan af bij de Winter Vestingdagen in Willemstad, van afgelopen vrijdag tot zondag. Het was dit jaar voor de tweede keer dat het evenement werd georganiseerd.

Lekkere warme kleren, broodje worst vers van de barbecue, zelfs een bubbelbad. Er is van alles te koop op de kerstmarkt op de Voorstraat. Toch blijkt het koude, rond het vriespunt hangende, weer net iets te fris voor de slenterende koopjestocht; veel volk loopt zaterdagmiddag niet langs de kraampjes. De meeste bezoekers hebben snel een vuurkorf of warmtelamp geclaimd en blijven daar even staan om op te warmen. Een bezoeker die de kou wel heeft getrotseerd is Stephan Jongbloed uit Willemstad, zijn tweejarig zoontje Harvie zit nu voor het eerst op de draaimolen.

‘Blij dat de horeca het weer oppakt’

,,Even snel wat foto's maken!", zegt Stephan terwijl hij zijn telefoon naar het jongetje in een rode oldtimer richt. ,,Ik vind het een geweldig initiatief, deze Winter Vestingdagen. Het maakt me heel blij dat de horeca hier - na een aantal jaren van wat mindere evenementen - het weer heeft opgepakt. Want evenementen hoort gewoon bij Willemstad. Het leukste hieraan voor hem (Harvie, red.) is de draaimolen, al zijn de schapen ook leuk om naar te kijken. De schaatsbaan is ook tof, al is mijn zoon daar net iets te klein voor."

Wat verderop staan John Zabicki en Tjamke van der Eijk uit Bilthoven te kijken naar de tot podium opgebouwde vrachtwagentrailer, daar begint bijna een volgend optreden. ,Wij zijn hier puur toevallig", zegt Zabicki. "Zomaar een weekendje weg en opeens was hier de kerstmarkt! Ik vind het wel heel leuk." Van der Eijk: ,,Al is het nu wel wat rustig." Zabicki: ,,Lijkt me vooral jammer voor die band, dat zij straks moeten optreden als er zo weinig mensen zijn. Wij zijn hier nu even aan het opwarmen, we hebben net een wandeltocht van dertien kilometer gedaan. Straks maar lekker ergens iets eten!"

Feestelijke voorstelling

Mogelijke reden voor de rustige kerstmarkt is kindervoorstelling L!cht in de Koepelkerk. Alle bankjes zitten vol met ouders en (kleine) kinderen, er kan nog amper een mens bij. De voorstelling begint met twee dames die zich voorstellen als Cora en Eline, onder muzikale begeleiding van Sander and the Jingles zingen zij Sterren in de Nacht. Opeens komt er een tiental jonge meiden de kerk binnen gerend, feestelijk gekleed in witte glitterjurkjes en lampjes in het haar. Ze dansen tussen de kerkbankjes in, om opeens met z'n allen naar het podium te rennen en daar een mooi gechoreografeerd dansstuk op te zetten.

Een paar liedjes later wordt de voorstelling ook nog eens interactief als de aanwezige kinderen het podium op worden geroepen om mee te zingen en te bewegen met een lied over het vak van een timmerman. Na een klein uur en heel wat liedjes verder is deze tentoonstelling voorbij; de vele aanwezige ouders en kinderen verlaten de kerk om te genieten van de rest van de Winterse Vestingdagen.